В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ
Украинские партизаны сообщают о прибытии в оккупированный Крым новой партии российских новобранцев из Амурской области, среди которых заметили наемника из Сербии.
Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями
Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями.
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу
Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.
Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ
Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию.
В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы
Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.
В россии снова "заочно арестовали" Буданова
Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР
путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.
Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества
Экс-глава правления "Реал Банка" признан виновным в отмывании средств и приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 12 750 грн с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать более 508 миллионов гривен, как возмещение убытков.
Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства
Украина получила 1,34 миллиарда долларов от проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на нужды государственного бюджета, такие как пенсии и выплаты спасателям.
российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану
аэрофлот возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Рейсы были приостановлены с марта 2022 года из-за санкций ЕС в отношении россии, - за ее военное вторжение в Украину.