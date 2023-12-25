В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии оккупантов - мобилизованных из Амурской области, что на Дальнем Востоке рф. Кроме того, среди новобранцев заметили наемников из Сербии. Об этом со ссылкой на партизан из движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Оккупанты с каждым днем свозят все больше солдат в Джанкой. Наши источники постоянно сообщают о прибытии новых партий "свежего мяса". На этот раз были замечены новоприбывшие из Амурской области - говорится в заметке.

Они также выложили фото российских новобранцев. На снимках видно, что мужчины носят шевроны с гербом амурской области рф, которая за более чем восемь тысяч километров от Украины.

Кроме того, на одном из фото можно заметить мужчину, который имел при себе шеврон сербской армии. Партизаны отмечают, что это один из наемников рф из заграницы.

Дополнение

Ранее российский диктатор владимир путин заявил, что у россии якобы нет необходимости мобилизовать в ряды армии новых военнослужащих.

По его словам, в прошлом году во время частичной мобилизации, рф удалось призвать 300 тыс. человек, из которых 244 тыс. якобы находятся на войне с Украиной.

Напомним,

Украинское партизанское движение "Атеш" выяснило, что на фоне высоких потерь россияне перебрасывают войска из оккупированного Крыма на фронт.

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