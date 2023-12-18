российское руководство отправляет в бой раненых и с ампутированными конечностями военных - британская разведка
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.
Боевики "Шторм-Z", скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами и ампутированными конечностями. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, основаноу на разведданных, сообщает УНН.
Члены российских подразделений "Шторм-Z" с высокой вероятностью возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами, а то и после ампутации конечностей. Это следует из достоверных сообщений о том, что члены "Шторм-Z", донецких боевиков и ЧВК "вагнер" часто получали минимальное лечение или вообще не получали его
Отмечается, что скорее всего, новобранцы из числа осужденных, которые составляют значительную часть подразделений "Шторм-Z", особенно подвержены угрозе плохого лечения.
Одной из причин является то, что заключенные часто не имеют документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.
В разведке отмечают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи приведет к тому, что административное и медицинское бремя снова ляжет на плечи непосредственно подразделений войск.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 347 160 человек, 5783 танков и сотен единиц военной техники.
российское руководство отправляет в бой раненых и с ампутированными конечностями военных - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.
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