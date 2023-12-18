российское руководство отправляет в бой раненых и с ампутированными конечностями военных - британская разведка

Боевики "Шторм-Z", скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами и ампутированными конечностями. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, основаноу на разведданных, сообщает УНН.

Члены российских подразделений "Шторм-Z" с высокой вероятностью возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами, а то и после ампутации конечностей. Это следует из достоверных сообщений о том, что члены "Шторм-Z", донецких боевиков и ЧВК "вагнер" часто получали минимальное лечение или вообще не получали его - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что скорее всего, новобранцы из числа осужденных, которые составляют значительную часть подразделений "Шторм-Z", особенно подвержены угрозе плохого лечения.

Одной из причин является то, что заключенные часто не имеют документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.

В разведке отмечают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи приведет к тому, что административное и медицинское бремя снова ляжет на плечи непосредственно подразделений войск.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 347 160 человек, 5783 танков и сотен единиц военной техники.