На окупованій Донеччині серед російських військ помітили найманців з Малайзії - Центр нацспротиву

ukenru
29 березня, 17:57 • 103801 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121858 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120827 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159237 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135206 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130790 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143215 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145589 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387797 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172431 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 10225 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 15884 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 12897 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 21762 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 20298 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236734 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387797 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442492 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450790 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121860 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131709 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125835 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100054 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108714 перегляди
Актуальне
На окупованій Донеччині серед російських військ помітили найманців з Малайзії - Центр нацспротиву

На окупованій Донеччині серед російських військ помітили найманців з Малайзії - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 23349 перегляди

У складі російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області перебувають малайзійські найманці, повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини в складі військ рф помітили найманців з Малайзії. Про це повідомляє центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики

На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "Вагнерівці". Наразі бойовики перебувають на полігоні

- резюмували у Спротиві.

В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ 25.12.23, 12:37 • 26261 перегляд

Крім того, в складі зс рф неодноразово замічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Доповнення

Центр національного спротиву попереджає, що кожен хто воює у складі зс рф проти України є військовою ціллю. Водночас у Спротиві закликали місцеве населення й надалі повідомляти дані про ворога та місця його накопичення. 

Нагадаємо

Непал припинив видачу громадянам країни дозволів на роботу в росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських найманців було вбито в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83