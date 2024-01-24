На окупованій Донеччині серед російських військ помітили найманців з Малайзії - Центр нацспротиву
Київ • УНН
У складі російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області перебувають малайзійські найманці, повідомляє Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях Донеччини в складі військ рф помітили найманців з Малайзії. Про це повідомляє центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики
На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "Вагнерівці". Наразі бойовики перебувають на полігоні
В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ 25.12.23, 12:37 • 26261 перегляд
Крім того, в складі зс рф неодноразово замічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.
Доповнення
Центр національного спротиву попереджає, що кожен хто воює у складі зс рф проти України є військовою ціллю. Водночас у Спротиві закликали місцеве населення й надалі повідомляти дані про ворога та місця його накопичення.
Нагадаємо
Непал припинив видачу громадянам країни дозволів на роботу в росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських найманців було вбито в Україні.