Непал закрив робочі візи до росії та України, після загибелі непальських найманців в армії рф
Київ • УНН
Непал припиняє видачу робочих віз до росії та України після загибелі непальських найманців у російській армії. Рішення спрямоване на захист громадян, 100 з яких вважаються зниклими безвісти.
Непал припинив видачу громадянам країни дозволів на роботу в росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських найманців було вбито в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора департаменту з працевлаштування за кордоном Кабіраджа Упреті, пише УНН.
Деталі
За оцінкою уряду країни, до 200 громадян Непалу служили у російських формуваннях. МЗС Непалу стверджує, що близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти.
Упреті заявив, що рішення про припинення видачі дозволів ухвалене "для безпеки наших громадян".
Рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на роботу для росії та України було спрямоване на мінімізацію людських втрат і буде діяти до подальших розпоряджень,
Видання зазначає, що непальські громадяни мають отримувати дозвіл від влади для того, щоб працювати за кордоном. Це дозволяє розраховувати на державну підтримку у разі надзвичайних ситуацій або компенсацію сім'ї у разі смерті.
Довідково
Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своїми бойовими навичками, служили в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами. З росією такої угоди немає.
Нагадаємо
Минулого місяця поліція Непалу заарештувала 10 осіб за переправлення місцевих жителів до росії за туристичними візами для проходження військової служби, беручи за це до $9000 з кожного.
рф вербує громадян Непалу на війну проти України. Влада гімалайської країни висловила протест05.12.23, 12:41 • 29073 перегляди