Непал закрыл рабочие визы в Россию и Украину, после гибели непальских наемников в армии рф
Киев • УНН
Непал прекращает выдачу рабочих виз в Россию и Украину после гибели непальских наемников в российской армии. Решение направлено на защиту граждан, 100 из которых считаются пропавшими без вести.
Непал прекратил выдачу гражданам страны разрешений на работу в России и Украине после того, как по меньшей мере 10 непальских наемников были убиты в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора департамента по трудоустройству за рубежом Кабираджа Упрети, пишет УНН.
Детали
По оценке правительства страны, до 200 граждан Непала служили в российских формированиях. МИД Непала утверждает, что около 100 непальцев считаются пропавшими без вести.
Упрети заявил, что решение о приостановке выдачи разрешений принято "для безопасности наших граждан".
Решение о временном прекращении выдачи разрешений на работу для России и Украины было направлено на минимизацию человеческих потерь и будет действовать до дальнейших распоряжений,
Издание отмечает, что непальские граждане должны получать разрешение от властей для того, чтобы работать за рубежом. Это позволяет рассчитывать на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию семьи в случае смерти.
Справочно
Непальские солдаты, которых называют гуркхами, известные своими боевыми навыками, служили в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году согласно договору между тремя странами. С Россией такого соглашения нет.
Напомним
В прошлом месяце полиция Непала арестовала 10 человек за переправку местных жителей в Россию по туристическим визам для прохождения военной службы, беря за это до $9000 с каждого.
рф вербует граждан Непала на войну против Украины. Власти гималайской страны выразили протест05.12.23, 12:41 • 29066 просмотров