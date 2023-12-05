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рф вербует граждан Непала на войну против Украины. Власти гималайской страны выразили протест

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 10:41  •  10302 просмотра

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Непал выразил протест против вербовки россией своих граждан в качестве наемников в войне против Украины и потребовал возвращения тел и компенсации семьям шестерых погибших непальских солдат. Дипломатические усилия страны вроде бы направлены на возвращение непальских граждан из россии.

российская федерация пытаясь увеличить личный состав своих войск, вербует людей из других стран. Недавно Непал обратился к москве с просьбой не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть каждого непальского солдата, после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям

- сообщило министерство иностранных дел Непала вечером в понедельник.

Дипломатические усилия, как указывается, также были направлены на освобождение гражданина Непала, который остается в украинском плену.

Детали

Первые сообщения о завербованных гражданах Непала на войну рф против Украины появились в июне 2023 года, когда в СМИ и социальных сетях появились записи, на которых видно, что непальцы проходят военную подготовку на территории России и Беларуси.

Английская газета The Kathmandu Post цитирует Милана Раджа Туладхара, посла Непала в Москве, который заявил, что 150-200 непальцев работают наемниками в российской армии. Посольство якобы связалось с некоторыми из них и в настоящее время "отправляет их домой".

Мы возвращаем по крайней мере одного гражданина Непала в день (...) Если человек не имеет непальского паспорта, мы выдаем ему проездной документ

- сказал дипломат.

Он также объяснил, что это непальцы, которых привлекают обещания больших сумм денег и представления. В настоящее время власти Непала призвали своих граждан не вступать в армию страны, которая находится в состоянии войны.

Справка

Непальские солдаты бывшего спецподразделения "Гуркха", основанного еще во времена Британской колониальной империи, служили в армиях Великобритании и Индии после провозглашения независимости Нью-Дели в 1947 году, согласно соглашению между тремя странами. Согласно официальной информации, с Россией подобного соглашения у Непала нет. При этом интерес иностранцев к службе в российской армии является следствием указа президента рф путина от сентября 2022 года, который вступил в силу в мае 2023 года. Новый нормативный акт сократил с трех лет до одного года срок, после которого иностранный наемник, а также члены его семьи могут подать заявление на получение российского гражданства. При этом заявителю даже не нужно иметь вид на жительство в стране.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
рф вербує громадян Непалу на війну проти України. Влада гімалайської країни висловила протест
Russia is recruiting Nepalese citizens for the war against Ukraine. The authorities of the Himalayan country protested
Новости по теме

рф вербует граждан Непала на войну против Украины. Власти гималайской страны выразили протест

Непал выразил протест против вербовки россией своих граждан в качестве наемников в войне против Украины и потребовал возвращения тел и компенсации семьям шестерых погибших непальских солдат. Дипломатические усилия страны вроде бы направлены на возвращение непальских граждан из россии.

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