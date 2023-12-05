рф вербует граждан Непала на войну против Украины. Власти гималайской страны выразили протест

российская федерация пытаясь увеличить личный состав своих войск, вербует людей из других стран. Недавно Непал обратился к москве с просьбой не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть каждого непальского солдата, после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям - сообщило министерство иностранных дел Непала вечером в понедельник.

Дипломатические усилия, как указывается, также были направлены на освобождение гражданина Непала, который остается в украинском плену.

Детали

Первые сообщения о завербованных гражданах Непала на войну рф против Украины появились в июне 2023 года, когда в СМИ и социальных сетях появились записи, на которых видно, что непальцы проходят военную подготовку на территории России и Беларуси.

Английская газета The Kathmandu Post цитирует Милана Раджа Туладхара, посла Непала в Москве, который заявил, что 150-200 непальцев работают наемниками в российской армии. Посольство якобы связалось с некоторыми из них и в настоящее время "отправляет их домой".

Мы возвращаем по крайней мере одного гражданина Непала в день (...) Если человек не имеет непальского паспорта, мы выдаем ему проездной документ - сказал дипломат.

Он также объяснил, что это непальцы, которых привлекают обещания больших сумм денег и представления. В настоящее время власти Непала призвали своих граждан не вступать в армию страны, которая находится в состоянии войны.

Справка

Непальские солдаты бывшего спецподразделения "Гуркха", основанного еще во времена Британской колониальной империи, служили в армиях Великобритании и Индии после провозглашения независимости Нью-Дели в 1947 году, согласно соглашению между тремя странами. Согласно официальной информации, с Россией подобного соглашения у Непала нет. При этом интерес иностранцев к службе в российской армии является следствием указа президента рф путина от сентября 2022 года, который вступил в силу в мае 2023 года. Новый нормативный акт сократил с трех лет до одного года срок, после которого иностранный наемник, а также члены его семьи могут подать заявление на получение российского гражданства. При этом заявителю даже не нужно иметь вид на жительство в стране.

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