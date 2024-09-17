В ГУР рассказали, как рф использует сирийских наемников как "пушечное мясо" на Луганщине
Киев • УНН
россия вербует сирийцев для участия в войне против Украины, обещая паспорта и работу. Наемников отправляют на безнадежные штурмы, отказывая в эвакуации раненых и оформляя погибших как пропавших без вести.
российское военное руководство бросает наемников из Сирии в «мясные» штурмы в Луганской области. Сирийцам обещают высокие зарплаты и оплачиваемую работу, впрочем после нее мало кто возвращается обратно. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Государство-агрессор россия продолжает практики «жуковщины», используя иностранных наемников в войне против Украины как пушечное мясо
Как указали в ГУР, разрушенная войной Сирия стала одной из стран, где рф активно вербует мужское население для ведения боевых действий. Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой мало кто возвращается обратно.
Росія вербує сирійців на війну до України в обмін на громадянство – ЗМІ1 февраля 2024, 22:19 • 26934 просмотра
В ГУР рассказали истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли. Они воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии (в/ч 12721).
В июле 2024 года Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников россияне отправили в атаку вблизи города Сватово Луганской области. Их накрыли огнем украинские воины. Запрос на эвакуацию раненых российские захватчики отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм. Мансур, который получил ранения, не выполнил приказ россиян и сбежал с поля боя. Остальные отряда наемников были разбиты - оккупанты оформили их как пропавших без вести.
15 сентября 2024 года сирийские паблики написали о смерти своего гражданина во время войны против Украины - крестьянин Вахид Мурсал Аль-Шибли получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции на Луганщине в составе отряда из 7 наемников. Группу разбили, Мурсал получил ранения и умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна.
Дополнение
По данным ГУР, россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в «мясных штурмах».
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