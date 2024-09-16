ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии - источник
Киев • УНН
Украинские разведчики из группы «Химик» атаковали базу РФ возле Алеппо, где изготавливали ударные БПЛА. На базе также хранились боевые части самодельных взрывных устройств.
Спецназовцы Главного управления разведки из группы «Химик» в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую базу в Сирии возле Алеппо, где россияне изготавливали и тестировали ударные БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в украинской разведке.
Детали
Как рассказал источник, бойцы ГУР 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии. Операция состоялась на юго-восточных окраинах Алеппо. Отмечается, что на базе российские войска изготавливали и тестировали ударные БПЛА.
Также база использовалась россиянами для изготовления «камуфлированных самодельных взрывных устройств», боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.
Напомним,
Украинские спецназовцы и партизаны взорвали КПП воинской части росгвардии в Екатеринбурге. Взрыв повредил технику и личный состав врага, на место прибыли спецслужбы и медицинская эвакуация.