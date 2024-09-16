ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии - источник

Спецназовцы Главного управления разведки из группы «Химик» в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую базу в Сирии возле Алеппо, где россияне изготавливали и тестировали ударные БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в украинской разведке.

Детали

Как рассказал источник, бойцы ГУР 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии. Операция состоялась на юго-восточных окраинах Алеппо. Отмечается, что на базе российские войска изготавливали и тестировали ударные БПЛА.

Также база использовалась россиянами для изготовления «камуфлированных самодельных взрывных устройств», боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

Напомним,

Украинские спецназовцы и партизаны взорвали КПП воинской части росгвардии в Екатеринбурге. Взрыв повредил технику и личный состав врага, на место прибыли спецслужбы и медицинская эвакуация.