ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії - джерело
Київ • УНН
Українські розвідники з групи "Хімік" атакували базу РФ біля Алеппо, де виготовляли ударні БПЛА. На базі також зберігалися бойові частини саморобних вибухових пристроїв.
Спецпризначенці Головного управління розвідки з групи "Хімік" у неділю, 15 вересня, атакували російську базу в Сирії біля Алеппо, де росіяни виготовляли та тестували ударні БПЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерело в українській розвідці.
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Як розповіло джерело, бійці ГУР 15 вересня атакували російську військову базу в Сирії. Операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо. Зазначається, що на базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА.
Також база використовувалася росіянами для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.
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