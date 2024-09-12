У росії підірвали окупантів, причетних до катівень на окупованих територіях України: у ГУР розповіли деталі операції
Київ • УНН
Українські спецпризначенці та партизани підірвали КПП військової частини росгвардії в Єкатеринбурзі. Вибух пошкодив техніку та особовий склад ворога, на місце прибули спецслужби та медична евакуація.
Українські спецпризначенці спільно з партизанами провели диверсію в російському місті єкатєрінбурґ. Як заявили в розвідці "підірвали воєнних злочинців". Про це пише УНН з посиланням на ГУР МО.
Деталі
Зазначається, що інцидент трапився вчора, 11 вересня. В єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.
Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора
Також в ГУР МО зауважили, що для диверсії вони приховали біля КПП росгвардійців вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг.
В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації
Нагадаємо
ГУР МО України визначило 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади рф, причетних до обстрілів Сумської та Харківської областей. Вони використовують ОТРК 'Іскандер' для атак на цивільні об'єкти.