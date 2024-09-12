В россии взорвали оккупантов, причастных к застенкам на оккупированных территориях Украины: в ГУР рассказали детали операции

Украинские спецназовцы совместно с партизанами провели диверсию в российском городе Екатеринбург. Как заявили в разведке «взорвали военных преступников». Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР МО.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 11 сентября. В Екатеринбурге прогремел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии.

Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора - рассказали в разведке.

Также в ГУР МО отметили, что для диверсии они скрыли возле КПП росгвардейцев взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждениям подверглась автомобильная техника российских преступников. Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолёт медицинской эвакуации - резюмировали в ГУР МО.

Напомним,

ГУР МО Украины определило 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады рф, причастных к обстрелам Сумской и Харьковской областей. Они используют ОТРК 'Искандер' для атак на гражданские объекты.