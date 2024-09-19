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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированной Луганщине учителей заставляют агитировать за контракты с армией рф - ОВА

На оккупированной Луганщине учителей заставляют агитировать за контракты с армией рф - ОВА

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 06:54  •  7720 просмотра

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Российские войска обстреляли Невское из реактивной артиллерии. На оккупированных территориях учителей заставляют агитировать за контракты с армией рф, а «бюджетников» - принуждать население получать российские паспорта.

 В Луганской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли Невское. Еженедельно учителя так называемой «лнр» будут отчитываться об объеме распространенных агитматериалов о подписании контракта с армией рф,  а «бюджетники» будут заставлять население оформлять российский паспорт. О ситуации на оккупированных и деоккупированных территориях рассказал 19 сентября глава ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

«По Невскому вчера россияне попали из реактивной системы залпового огня. Также они активно били из ствольной артиллерии - как по Невскому, так и по Макеевке. Применили в сторону этих сел 96 беспилотников. Из них 62 - по Невскому», - рассказал Лысогор.

По его словам, наши защитники отбили наступления врага в районах Стельмаховки, Белогоровки, Невского и Макеевки.

Также глава ОВА сообщил, что руководители учебных заведений так называемой «лнр» получили распоряжение агитировать учеников подписывать в будущем контракт с российской армией. Еженедельно школам будут присылать обновленные агитационные материалы. После этого ответственные лица каждую среду будут отчитываться о «проделанной работе».

В свою очередь, в течение осени коллаборационисты из бюджетных учреждений оккупированной Луганщины будут проводить агитационную кампанию среди населения, которое все еще воздерживается от оформления паспорта рф. Соответствующее задание поступило из Кремля.

Будут акцентировать внимание на том, что с 1 января без этого документа люди останутся без каких-либо социальных гарантий.

У ГУР розповіли, як рф використовує сирійських найманців як "гарматне м'ясо" на Луганщині17 сентября 2024, 08:16 • 21791 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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artem-lysohorАртем Лисогор