Оккупанты запустили пропагандистскую программу для детей на захваченной Луганщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированной территории Луганщины террористы внедряют новую образовательную пропагандистскую программу под названием "Луганский характер". Программа пока будет работать в нескольких школах Луганска как пилотный проект, но в будущем планируется ее распространение на все учебные заведения занятой области.

Луганский гауляйтер заявил, что целью программы является приучать детей, от первоклассников до выпускников, к "труду в коллективе" и "работе в команде", используя примеры советских деятелей, таких как Ворошилов, который участвовал во внедрении советского террора на Донбассе.

Кроме того, подобные пропагандистские мероприятия проводятся и на оккупированных территориях Херсонской области. В местных школах состоялись лекции от российских пропагандистов во время так называемых "разговоров о важном" - обязательных уроков пропаганды, которые проводятся раз в неделю.

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