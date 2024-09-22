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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей

Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 01:57  •  929 просмотра

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На оккупированной Луганщине внедряют новую образовательную программу "Луганский характер" для пропаганды среди детей. Подобные мероприятия проводятся и в Херсонской области, где в школах проходят лекции от российских пропагандистов.

Оккупанты запустили пропагандистскую программу для детей на захваченной Луганщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированной территории Луганщины террористы внедряют новую образовательную пропагандистскую программу под названием "Луганский характер". Программа пока будет работать в нескольких школах Луганска как пилотный проект, но в будущем планируется ее распространение на все учебные заведения занятой области.

Луганский гауляйтер заявил, что целью программы является приучать детей, от первоклассников до выпускников, к "труду в коллективе" и "работе в команде", используя примеры советских деятелей, таких как Ворошилов, который участвовал во внедрении советского террора на Донбассе.

Кроме того, подобные пропагандистские мероприятия проводятся и на оккупированных территориях Херсонской области. В местных школах состоялись лекции от российских пропагандистов во время так называемых "разговоров о важном" - обязательных уроков пропаганды, которые проводятся раз в неделю.

Росіяни відстрілюють бездомних собак на окупованій Херсонщині - Спротив20 сентября 2024, 13:09 • 12783 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
khersonskaya-oblastХерсонская область
luhanskЛуганск