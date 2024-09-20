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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне отстреливают бездомных собак на оккупированной Херсонщине - Сопротивление

россияне отстреливают бездомных собак на оккупированной Херсонщине - Сопротивление

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20 сентября 2024, 13:09  •  6987 просмотра

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На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят отстрел бездомных собак под предлогом «предотвращения бешенства». Центр национального сопротивления призывает сообщать о вражеских позициях для ускорения освобождения региона.

На временно оккупированных территориях россияне проводят варварскую политику в отношении бездомных собак, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, в рамках "предотвращения бешенства" российские военные начали отстрел бездомных собак на ТОТ левого берега Херсонщины. Собак отстреливают в заброшенных селах, где их популяция увеличилась из-за боевых действий.

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"Отметим, что россияне не прибегают к вакцинации животных, а речь идет именно об отстреле, что присуще стране, где не ценится любая форма жизни: ни человеческая, ни животные", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали сообщать о предателях и вражеских позициях, чтобы ускорить освобождение родного края и вернуть в регион нормальную жизнь.

В армії рф військовослужбовцям роздають наркотики - Центр нацспротиву20 сентября 2024, 11:41 • 7588 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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