россияне отстреливают бездомных собак на оккупированной Херсонщине - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят отстрел бездомных собак под предлогом «предотвращения бешенства». Центр национального сопротивления призывает сообщать о вражеских позициях для ускорения освобождения региона.
На временно оккупированных территориях россияне проводят варварскую политику в отношении бездомных собак, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным Центра, в рамках "предотвращения бешенства" российские военные начали отстрел бездомных собак на ТОТ левого берега Херсонщины. Собак отстреливают в заброшенных селах, где их популяция увеличилась из-за боевых действий.
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"Отметим, что россияне не прибегают к вакцинации животных, а речь идет именно об отстреле, что присуще стране, где не ценится любая форма жизни: ни человеческая, ни животные", - говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления призвали сообщать о предателях и вражеских позициях, чтобы ускорить освобождение родного края и вернуть в регион нормальную жизнь.
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