В армии рф военнослужащим раздают наркотики - Центр нацсопротивления

В армии рф военным выдают наркотические и психотропные средства. В частности оккупантам официально поставляют промедол - препарат, который запрещен в РФ. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Подтверждением служит документация, имеющаяся в распоряжении ЦНС. Из них следует, что в мотострелковых ротах командиры взводов «подкармливали» своих подчиненных наркотическими и психотропными средствами. Речь идет о промедоле, который официально запрещен на территории рф - пишет Сопротивление.

В Центре объяснили, что промедол - это наркотический анальгетик, который по своим свойствам похож на морфий или налбуфин (запрещены в Украине для использования военнослужащими). При высокой концентрации вызывает чувство эйфории, а при регулярном приеме данного средства у человека появляется наркотическая зависимость, которая в дальнейшем приводит к пагубным последствиям для психики и здоровья.

То есть, что военнослужащие, находящиеся в состоянии эйфории, скорее согласятся на штурм или другие наступательные действия потому, что уже не боли или смерти.

Согласно раздаточно-сдаточных ведомостей, книжек учета и журналов регистраций операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных средств известно, что документация не была официальной. То есть в воинских частях велся «черный» учет по получению и выдаче промедола. Согласно информации, освещенной в данных журналах, выдача наркотических средств военнослужащим была регулярной - резюмировали в Центре нацсопротивления.

Напомним,

Британская разведка тоже заявила, что в армии рф военные злоупотребляют психоактивными веществами. Аналитики считают, что это последствия отсутствия ротаций боевых подразделений