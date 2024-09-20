В армии рф военнослужащим раздают наркотики - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
В армии РФ военным регулярно выдают наркотические и психотропные средства, в частности запрещенный промедол. Это подтверждается документацией, которая свидетельствует о «черном» учете получения и выдачи препарата в воинских частях.
В армии рф военным выдают наркотические и психотропные средства. В частности оккупантам официально поставляют промедол - препарат, который запрещен в РФ. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Подтверждением служит документация, имеющаяся в распоряжении ЦНС. Из них следует, что в мотострелковых ротах командиры взводов «подкармливали» своих подчиненных наркотическими и психотропными средствами. Речь идет о промедоле, который официально запрещен на территории рф
В Центре объяснили, что промедол - это наркотический анальгетик, который по своим свойствам похож на морфий или налбуфин (запрещены в Украине для использования военнослужащими). При высокой концентрации вызывает чувство эйфории, а при регулярном приеме данного средства у человека появляется наркотическая зависимость, которая в дальнейшем приводит к пагубным последствиям для психики и здоровья.
То есть, что военнослужащие, находящиеся в состоянии эйфории, скорее согласятся на штурм или другие наступательные действия потому, что уже не боли или смерти.
Согласно раздаточно-сдаточных ведомостей, книжек учета и журналов регистраций операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных средств известно, что документация не была официальной. То есть в воинских частях велся «черный» учет по получению и выдаче промедола. Согласно информации, освещенной в данных журналах, выдача наркотических средств военнослужащим была регулярной
Напомним,
Британская разведка тоже заявила, что в армии рф военные злоупотребляют психоактивными веществами. Аналитики считают, что это последствия отсутствия ротаций боевых подразделений