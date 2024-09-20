В армії рф військовослужбовцям роздають наркотики - Центр нацспротиву
Київ • УНН
В армії РФ військовим регулярно видають наркотичні та психотропні засоби, зокрема заборонений промедол. Це підтверджується документацією, яка свідчить про "чорний" облік отримання та видачі препарату у військових частинах.
В армії рф військовим видають наркотичні та психотропні засоби. Зокрема окупантам офіційно постачають промедол - препарат, який заборонений у рф. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.
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Підтвердженням слугує документація, яка є в розпорядженні ЦНС. З них слідує, що в мотострілецьких ротах командири взводів "підгодовували" своїх підлеглих наркотичними та психотропними засобами. Йдеться про промедол, який офіційно заборонений на території рф
У Центрі пояснили, що промедол - це наркотичний анальгетик, який за своїми властивостями схожий на морфій чи налбуфін (заборонені в Україні для використання військовослужбовцями). При високій концентрації викликає почуття ейфорії, а при регулярному прийманні даного засобу у людини з’являється наркотична залежність, яка надалі призводить до згубних наслідків для психіки та здоров’я.
Тобто, що військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії тому, що вже не болю чи смерті.
Згідно з роздавально-здавальних відомостей, книжок обліку та журналів реєстрацій операцій, пов’язаних з обігом наркотичних та психотропних засобів відомо, що документація не була офіційною. Тобто у військових частинах вівся "чорний" облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з інформацією, що висвітлена в даних журналах, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною
Нагадаємо
Британська розвідка теж заявила, що у армії рф військові зловживають психоактивними речовинами. Аналітики вважають, що це наслідки відсутності ротацій бойових підрозділів