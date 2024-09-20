Оккупанты усиливают проверки на захваченных территориях Украины - Сопротивление

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На временно оккупированных территориях рф проводит новую волну фильтрационных мероприятий. В Крыму блокируются целые районы, а на Херсонщине усилены проверки гражданских, особенно тех, кто отказался от российских паспортов.

На захваченных территориях террористическая страна усиливает проверки местных жителей. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Крыму началась новая волна фильтрационных мероприятий, во время которых блокируются целые районы, а местных жителей тщательно проверяют. Оккупационные власти на полуострове пытаются выявить так называемые «неблагонадежные» элементы, прикрываясь военными учениями «Барс-Крым».

Крымский коллаборационист Сергей Аксенов призвал местных жителей способствовать проведению этих учений, которые фактически превратились в усиление контроля и ограничение свободы передвижения.

Подобные рейды российские силы регулярно проводят на временно оккупированных территориях. Кроме того, были усилены проверки гражданских лиц на ВОТ Херсонщины, особенно тех, кто планирует выехать, но не согласился на получение российских паспортов.

Окупанти вчергове провели ротацію лікарів з росії на ТОТ Херсонщини - Спротив19 сентября 2024, 12:02 • 31971 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
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