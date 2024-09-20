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Окупанти посилюють перевірки на захоплених територіях України - Спротив

Окупанти посилюють перевірки на захоплених територіях України - Спротив

Київ • УНН

 • 19489 перегляди

На тимчасово окупованих територіях рф проводить нову хвилю фільтраційних заходів. У Криму блокуються цілі райони, а на Херсонщині посилено перевірки цивільних, особливо тих, хто відмовився від російських паспортів.

На загарбаних територіях терористична країна посилює перевірки місцевих мешканці. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

У тимчасово окупованому Криму розпочалася нова хвиля фільтраційних заходів, під час яких блокуються цілі райони, а місцевих жителів ретельно перевіряють. Окупаційна влада на півострові намагається виявити так звані "неблагонадійні" елементи, прикриваючись військовими навчаннями "Барс-Крим".

Кримський колаборант Сергій Аксьонов закликав місцевих мешканців сприяти проведенню цих навчань, що фактично перетворилися на посилення контролю та обмеження свободи пересування.

Подібні рейди російські сили регулярно проводять на тимчасово окупованих територіях. Крім того, було посилено перевірки цивільних осіб на ТОТ Херсонщини, особливо тих, хто планує виїхати, але не погодився на отримання російських паспортів.

Окупанти вчергове провели ротацію лікарів з росії на ТОТ Херсонщини - Спротив19.09.24, 15:02 • 33514 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
krymКрим
khersonХерсон

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