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Окупанти вчергове провели ротацію лікарів з росії на ТОТ Херсонщини - Спротив

Окупанти вчергове провели ротацію лікарів з росії на ТОТ Херсонщини - Спротив

Київ • УНН

 • 33514 перегляди

На тимчасово окуповану Херсонщину прибули нові лікарі з росії для обслуговування окупантів та проведення медоглядів. Більшість місцевих лікарів покинули регіон або відмовились співпрацювати з ворогом.

На тимчасово окуповані території Херсонщини прибула нова партія лікарів з рф для обслуговування окупантів та проведення медоглядів місцевого населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

кремль змушений завозити лікарів з рф, адже більшість місцевих лікарів покинуло регіон або відмовилась співпрацювати з ворогом. Цього разу заради заробітку на ТОТ Херсонщини прибули лікарі з Пєрмі, адже за відповідні відрядження вони отримують більшу оплату,

- йдеться у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що ворог використовує медицину на ТОТ у власних цілях, зокрема для проведення медоглядів й відправлення дітей з ТОТ на "оздоровлення" в далекі регіони рф. Крім того, цивільних лікарів з рф використовують для обслуговування окупантів в шпиталях.

Російські пропагандисти провели лекції в окупованих школах Херсонщини - Центр нацспротиву17.09.24, 17:26 • 21042 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khersonska-oblastХерсонська область

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