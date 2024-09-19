Окупанти вчергове провели ротацію лікарів з росії на ТОТ Херсонщини - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окуповану Херсонщину прибули нові лікарі з росії для обслуговування окупантів та проведення медоглядів. Більшість місцевих лікарів покинули регіон або відмовились співпрацювати з ворогом.
На тимчасово окуповані території Херсонщини прибула нова партія лікарів з рф для обслуговування окупантів та проведення медоглядів місцевого населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
кремль змушений завозити лікарів з рф, адже більшість місцевих лікарів покинуло регіон або відмовилась співпрацювати з ворогом. Цього разу заради заробітку на ТОТ Херсонщини прибули лікарі з Пєрмі, адже за відповідні відрядження вони отримують більшу оплату,
Деталі
Зазначається, що ворог використовує медицину на ТОТ у власних цілях, зокрема для проведення медоглядів й відправлення дітей з ТОТ на "оздоровлення" в далекі регіони рф. Крім того, цивільних лікарів з рф використовують для обслуговування окупантів в шпиталях.
Російські пропагандисти провели лекції в окупованих школах Херсонщини - Центр нацспротиву17.09.24, 17:26 • 21042 перегляди