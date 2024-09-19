На временно оккупированные территории Херсонщины прибыла новая партия врачей из рф для обслуживания оккупантов и проведения медосмотров местного населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

кремль вынужден завозить врачей из рф, ведь большинство местных врачей покинуло регион или отказалась сотрудничать с врагом. На этот раз ради заработка на ВОТ Херсонщины прибыли врачи из Перми, ведь за соответствующие командировки они получают большую оплату, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что враг использует медицину на ВОТ в собственных целях, в частности для проведения медосмотров и отправки детей с ВОТ на "оздоровление" в дальние регионы РФ. Кроме того, гражданских врачей из рф используют для обслуживания оккупантов в госпиталях.

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