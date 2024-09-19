Оккупанты в очередной раз провели ротацию врачей из россии на ВОТ Херсонщины - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированную Херсонщину прибыли новые врачи из россии для обслуживания оккупантов и проведения медосмотров. Большинство местных врачей покинули регион или отказались сотрудничать с врагом.
На временно оккупированные территории Херсонщины прибыла новая партия врачей из рф для обслуживания оккупантов и проведения медосмотров местного населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
кремль вынужден завозить врачей из рф, ведь большинство местных врачей покинуло регион или отказалась сотрудничать с врагом. На этот раз ради заработка на ВОТ Херсонщины прибыли врачи из Перми, ведь за соответствующие командировки они получают большую оплату,
Детали
Отмечается, что враг использует медицину на ВОТ в собственных целях, в частности для проведения медосмотров и отправки детей с ВОТ на "оздоровление" в дальние регионы РФ. Кроме того, гражданских врачей из рф используют для обслуживания оккупантов в госпиталях.
Російські пропагандисти провели лекції в окупованих школах Херсонщини - Центр нацспротиву17 сентября 2024, 14:26 • 20101 просмотр