Российские пропагандисты провели лекции в оккупированных школах Херсонщины - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
В захваченных школах Херсонской области состоялись пропагандистские лекции российских журналистов. Детям навязывали идею, что российские СМИ являются «рупором правды», и проверяли подписки в телефонах.
На временно оккупированных территориях Херсонской области в захваченных школах состоялись лекции российских пропагандистов. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В Сопротивлении рассказали, что лекции состоялись во время так называемых "разговоров о важном" - обязательные пропагандистские уроки раз в неделю в захваченных школах.
Однако на этот раз лекции вели российские пропагандисты, в частности сотрудники ТАСС.
Программу лекций готовило так называемое минпросвещения. На лекциях украинских детей убеждали, что российские "СМИ" являются рупором правды. Предоставляли перечень "желаемых медиа" и проводили проверку подписок в телефонах
Дополнение
В Центре национального сопротивления напоминают, что пропаганда является военным преступлением без срока давности. Поэтому каждый причастный к промыванию мозгов украинцев понесет заслуженное наказание.
Украинцев призывают сообщать о лекторах и к касательным к организации по ссылке.
Напомним
На оккупированной Луганщине россияне ведут агрессивную кампанию по мобилизации школьников в армию РФ. Оккупанты манипулируют сознанием детей, подавая войну как почетный долг и путь к героизму.