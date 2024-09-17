Российские пропагандисты провели лекции в оккупированных школах Херсонщины - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Херсонской области в захваченных школах состоялись лекции российских пропагандистов. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении рассказали, что лекции состоялись во время так называемых "разговоров о важном" - обязательные пропагандистские уроки раз в неделю в захваченных школах.

Однако на этот раз лекции вели российские пропагандисты, в частности сотрудники ТАСС.

Программу лекций готовило так называемое минпросвещения. На лекциях украинских детей убеждали, что российские "СМИ" являются рупором правды. Предоставляли перечень "желаемых медиа" и проводили проверку подписок в телефонах - добавляют в Центре.

Дополнение

В Центре национального сопротивления напоминают, что пропаганда является военным преступлением без срока давности. Поэтому каждый причастный к промыванию мозгов украинцев понесет заслуженное наказание.

Украинцев призывают сообщать о лекторах и к касательным к организации по ссылке.

Напомним

На оккупированной Луганщине россияне ведут агрессивную кампанию по мобилизации школьников в армию РФ. Оккупанты манипулируют сознанием детей, подавая войну как почетный долг и путь к героизму.