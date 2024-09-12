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На окупованій Луганщині росіяни агітують школярів до участі у війні проти України - Центр нацспротиву

На окупованій Луганщині росіяни агітують школярів до участі у війні проти України - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 16200 перегляди

На окупованій Луганщині росіяни ведуть агресивну кампанію з мобілізації школярів до армії РФ. Окупанти маніпулюють свідомістю дітей, подаючи війну як почесний обов'язок і шлях до героїзму.

На території тимчасово окупованої Луганщини росіяни агітують до участі у війні проти України школярів. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Заробіток понад два мільйони російських рублів у рік та повний соціальний пакет обіцяють кожному, хто підпише контракт із міністерством нападу рф. Ніби нічого дивного на росії, але такі листівки розповсюджують у школі тимчасово окупованого Старобільська на Луганщині. Тут окупанти ведуть агресивну кампанію по мобілізації до армії росії серед школярів

- розповіли в Спротиві. 

Зазначається, що окупанти маніпулюють свідомістю дітей, подаючи війну як почесний обов’язок і шлях до героїзму.

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Вони нав’язують ідею, що участь у війні — це можливість "захищати батьківщину", приховуючи реальну мету — використовувати молодь як гарматне м’ясо в агресивній війні проти України.

У Центрі нацспротиву відзначають, що підлітків залучають до пропаганди війни, ще до досягнення повноліття.

Нагадаємо

Центр національного спротиву з'ясував, що з початку навчального року, у середніх навчальних закладах на окупованій території України запроваджено нову дисципліну "основы безопасности и защиты родины".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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