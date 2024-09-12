На окупованій Луганщині росіяни агітують школярів до участі у війні проти України - Центр нацспротиву

На території тимчасово окупованої Луганщини росіяни агітують до участі у війні проти України школярів. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Заробіток понад два мільйони російських рублів у рік та повний соціальний пакет обіцяють кожному, хто підпише контракт із міністерством нападу рф. Ніби нічого дивного на росії, але такі листівки розповсюджують у школі тимчасово окупованого Старобільська на Луганщині. Тут окупанти ведуть агресивну кампанію по мобілізації до армії росії серед школярів