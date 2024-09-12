На оккупированной Луганщине россияне агитируют школьников к участию в войне против Украины - Центр нацсопротивления

На территории временно оккупированной Луганщины россияне агитируют к участию в войне против Украины школьников. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Заработок более двух миллионов российских рублей в год и полный социальный пакет обещают каждому, кто подпишет контракт с министерством нападения рф. Вроде бы ничего странного в России, но такие листовки распространяют в школе временно оккупированного Старобельска на Луганщине. Здесь оккупанты ведут агрессивную кампанию по мобилизации в армию России среди школьников - рассказали в Сопротивлении.

Отмечается, что оккупанты манипулируют сознанием детей, подавая войну как почетный долг и путь к героизму.

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Они навязывают идею, что участие в войне - это возможность "защищать родину", скрывая реальную цель - использовать молодежь как пушечное мясо в агрессивной войне против Украины.

В Центре нацсопротивления отмечают, что подростков привлекают к пропаганде войны, еще до достижения совершеннолетия.

Напомним

Центр национального сопротивления выяснил, что с начала учебного года, в средних учебных заведениях на оккупированной территории Украины введена новая дисциплина "основы безопасности и защиты родины".