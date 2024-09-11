С началом нового учебного года в России издали первый учебник для школьников по «беспилотным авиационным системам» (БАС). Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Учебник, который выпустили компания-производитель дронов «Геоскан» и издательство «Просвита», рассчитан на учеников 8-9 класса.

Предполагается, что школьники будут изучать тему беспилотников во время уроков труда. В компании «Геоскан» считают, что пособие также будет полезно «преподавателям смежных дисциплин, таких как информатика, физика, основы безопасности и защиты Родины».

Отмечается, что пособие создано для реализации федерального проекта «Кадры для БАС».

Дополнение

Как известно, что в 2023 году Путин заявил, что учебные курсы по управлению беспилотниками нужно включать в школьную программу, «чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать беспилотники».

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что с начала учебного года, в средних учебных заведениях на оккупированной территории Украины введена новая дисциплина «основы безопасности и защиты родины»