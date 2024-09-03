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Загарбники проводять мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях - Спротив

Київ • УНН

 • 28018 перегляди

На окупованих територіях України введено нову дисципліну "основи безпеки та захисту батьківщини". росія намагається розширити мобілізаційний ресурс, навчаючи школярів військовим навичкам.

Представники російсько-окупаційних адміністрацій продовжують політику стосовно мілітаризації дітей на ТОТ України. З початку навчального року, у середніх навчальних закладах запроваджено нову дисципліну "основы безопасности и защиты родины". Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Зокрема, у закладах середньої освіти додані так звані освітні програми, які спрямовані на подальше розширення мобілізаційного ресурсу. На ряду із цим, з початку навчального року, у середніх навчальних закладах запроваджено нову навчальну дисципліну "основы безопасности и защиты родины",

- йдеться у повідомленні.

Деталі

В межах нової дисципліни, окупанти навчатимуть школярів основним алгоритмам вогневої, тактичної, медичної та інших дисциплін бойової підготовки. Також, будуть організовані й практичні заняття.

За наявною інформацією, викладати даний предмет будуть спеціально підготовлені викладачі завезених з рф, які пройшли навчання за додатковою програмою підвищення кваліфікації.

"Таким чином, ворог намагається розширювати свій мобілізаційний ресурс для зс рф", - додали у ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях України вступ до ДОСААФ стане обов'язковим з 14 років. росія намагається підготувати цивільних до мобілізації та залучає дітей до війни проти своєї Батьківщини.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна

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