Захватчики проводят милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях - Сопротивление

Представители российско-оккупационных администраций продолжают политику по милитаризации детей на ВОТ Украины. С начала учебного года, в средних учебных заведениях введена новая дисциплина "основы безопасности и защиты родины". Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

В частности, в учреждениях среднего образования добавлены так называемые образовательные программы, направленные на дальнейшее расширение мобилизационного ресурса. На ряду с этим, с начала учебного года, в средних учебных заведениях введена новая учебная дисциплина "основы безопасности и защиты родины", - говорится в сообщении.

Детали

В рамках новой дисциплины, оккупанты будут обучать школьников основным алгоритмам огневой, тактической, медицинской и других дисциплин боевой подготовки. Также, будут организованы и практические занятия.

По имеющейся информации, преподавать данный предмет будут специально подготовленные преподаватели завезенных из рф, которые прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации.

"Таким образом, враг пытается расширять свой мобилизационный ресурс для ВС рф", - добавили в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях Украины вступление в ДОСААФ станет обязательным с 14 лет. россия пытается подготовить гражданских к мобилизации и привлекает детей к войне против своей Родины.