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росія випустила перший шкільний підручник з безпілотників

росія випустила перший шкільний підручник з безпілотників

Київ • УНН

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У Росії видали підручник з безпілотних авіаційних систем для учнів 8-9 класів. Путін заявив про необхідність включення курсів з управління дронами до шкільної програми.

З початком нового навчального року у росії видали перший підручник для школярів  із "безпілотних авіаційних систем" (БАС). Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Підручник, який випустили компанія-виробник дронів "Геоскан" та видавництво "Просвіта", розрахований на учнів 8-9 класу. 

Передбачається, що школярі вивчатимуть тему безпілотників під час уроків праці. У компанії "Геоскан" вважають, що посібник також буде корисним "викладачам суміжних дисциплін, таких як інформатика, фізика, основи безпеки та захисту Батьківщини".

Наголошується, що посібник створено для реалізації федерального проекту "Кадри для БАС".

Доповнення

Як відомо, що у 2023 році Путін заявив, що навчальні курси з управління безпілотниками потрібно включати до шкільної програми, "щоб уже зі школи хлопці могли вчитися керувати, збирати, конструювати безпілотники".

Нагадаємо

Центр національного спротиву з'ясував, що з початку навчального року, у середніх навчальних закладах на окупованій території України запроваджено нову дисципліну "основы безопасности и защиты родины"

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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