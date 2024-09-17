Російські пропагандисти провели лекції в окупованих школах Херсонщини - Центр нацспротиву
Київ • УНН
У захоплених школах Херсонської області відбулись пропагандистські лекції російських журналістів. Дітям нав'язували ідею, що російські ЗМІ є "рупором правди", та перевіряли підписки в телефонах.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у захоплених школах відбулись лекції російських пропагандистів. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Спротиві розповіли, що лекції відбулись під час так званих "розмов про важливе" – обов’язкові пропагандистські уроки раз на тиждень в захоплених школах.
Проте цього разу лекції вели російські пропагандисти, зокрема співробітники ТАСС.
Програму лекцій готувало так зване мінпросвіти. На лекціях українських дітей переконували, що російські "ЗМІ" є рупором правди. Надавали перелік "бажаних медіа" й проводили перевірку підписок у телефонах
Доповнення
У Центрі національного спротиву нагадують, що пропаганда є воєнним злочином без терміну давності. Відтак кожен дотичний до промивання мізків українців понесе заслужене покарання.
Українців закликають повідомляти про лекторів та до дотичних до організації за посиланням.
Нагадаємо
На окупованій Луганщині росіяни ведуть агресивну кампанію з мобілізації школярів до армії РФ. Окупанти маніпулюють свідомістю дітей, подаючи війну як почесний обов'язок і шлях до героїзму.