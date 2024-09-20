Росіяни відстрілюють бездомних собак на окупованій Херсонщині - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять відстріл бездомних собак під приводом "запобігання сказу". Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворожі позиції для пришвидшення звільнення регіону.
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять варварську політику щодо бездомних собак, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
За даними Центру, в межах "запобігання сказу" російські військові почали відстріл бездомних собак на ТОТ лівого берега Херсонщини. Собак відстрілюють в закинутих селах, де їх популяція збільшилась через бойові дії.
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"Зауважимо, що росіяни не вдаються до вакцинації тварин, а йдеться саме про відстріл, що притаманно країні, де не цінується будь-яка форма життя: ні людське, ні тварини", - йдеться у повідомленні.
У Центрі національного спротиву закликали повідомляти про зрадників та ворожі позиції, аби пришвидшити звільнення рідного краю та повернути в регіон нормальне життя.
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