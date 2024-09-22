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Окупанти запустили пропагандистську програму "Луганський характер" для дітей

Окупанти запустили пропагандистську програму "Луганський характер" для дітей

Київ • УНН

 • 69535 перегляди

На окупованій Луганщині впроваджують нову освітню програму "Луганський характер" для пропаганди серед дітей. Подібні заходи проводяться і в Херсонській області, де в школах відбуваються лекції від російських пропагандистів.

Окупанти запустили пропагандистську програму для дітей на загарбаній Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованій території Луганщини терористи впроваджують нову освітню пропагандистську програму під назвою "Луганський характер". Програма поки що працюватиме в кількох школах Луганська як пілотний проєкт, але в майбутньому планується її поширення на всі навчальні заклади зайнятої області.

Луганський гауляйтер заявив, що метою програми є привчати дітей, від першокласників до випускників, до "праці в колективі" та "роботи в команді", використовуючи приклади радянських діячів, таких як Ворошилов, який брав участь у впровадженні радянського терору на Донбасі.

Крім того, подібні пропагандистські заходи проводяться й на окупованих територіях Херсонської області. У місцевих школах відбулися лекції від російських пропагандистів під час так званих "розмов про важливе" - обов'язкових уроків пропаганди, які проводяться раз на тиждень.

Росіяни відстрілюють бездомних собак на окупованій Херсонщині - Спротив20.09.24, 16:09 • 14376 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
khersonska-oblastХерсонська область
luhanskЛуганськ

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