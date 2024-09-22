Окупанти запустили пропагандистську програму "Луганський характер" для дітей

Окупанти запустили пропагандистську програму для дітей на загарбаній Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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На тимчасово окупованій території Луганщини терористи впроваджують нову освітню пропагандистську програму під назвою "Луганський характер". Програма поки що працюватиме в кількох школах Луганська як пілотний проєкт, але в майбутньому планується її поширення на всі навчальні заклади зайнятої області.

Луганський гауляйтер заявив, що метою програми є привчати дітей, від першокласників до випускників, до "праці в колективі" та "роботи в команді", використовуючи приклади радянських діячів, таких як Ворошилов, який брав участь у впровадженні радянського терору на Донбасі.

Крім того, подібні пропагандистські заходи проводяться й на окупованих територіях Херсонської області. У місцевих школах відбулися лекції від російських пропагандистів під час так званих "розмов про важливе" - обов'язкових уроків пропаганди, які проводяться раз на тиждень.

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