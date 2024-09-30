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Життя в окупації: у Мін'юсті пояснили, чи судитимуть українців за отримання російського паспорта на ТОТ

Життя в окупації: у Мін'юсті пояснили, чи судитимуть українців за отримання російського паспорта на ТОТ

Київ • УНН

 • 13799 перегляди

Міністерство юстиції України заявило, що українців не судитимуть за отримання російського паспорта під примусом на окупованих територіях. Такі документи не мають юридичної сили та не визнаються в Україні та світі.

На окупованих територіях України росія зухвало порушує усі норми міжнародного права, зокрема проводить примусову паспортизацію населення. Українців, які під тиском погодились отримати документ від окупантів - не стануть судити. Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції України, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснюють, що росіяни часто позбавляють мешканців окупованих територій  можливості вибору. Їх змушують діяти під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень.

Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян. Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку

- йдеться в роз'ясненні від Мін'юсту. 

Серед заходів, які росіяни вживають на окупованих територіях України також — насильна русифікація громадян, які мають український паспорт.

русифікація на ТОТ України набирає критичних обертів - Центр нацспротиву11.09.24, 09:48 • 27319 переглядiв

У міністерстві підкреслили, що часто за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.

Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій. Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни

- підсумували в Мін'юсті. 

Нагадаємо

Центр національного спротиву з'ясував, що у спробах наростити темпи паспортизації на ТОТ, ворог підвищує комунальні тарифи на ТОТ, нагадуючи, що субсидії може отримати лише власник паспорта рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
ukrainaУкраїна

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