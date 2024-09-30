Життя в окупації: у Мін'юсті пояснили, чи судитимуть українців за отримання російського паспорта на ТОТ

На окупованих територіях України росія зухвало порушує усі норми міжнародного права, зокрема проводить примусову паспортизацію населення. Українців, які під тиском погодились отримати документ від окупантів - не стануть судити. Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції України, передає УНН.

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У відомстві пояснюють, що росіяни часто позбавляють мешканців окупованих територій можливості вибору. Їх змушують діяти під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень.

Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян. Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку

Серед заходів, які росіяни вживають на окупованих територіях України також — насильна русифікація громадян, які мають український паспорт.

русифікація на ТОТ України набирає критичних обертів - Центр нацспротиву

У міністерстві підкреслили, що часто за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.

Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій. Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни