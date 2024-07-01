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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На ТОТ росіяни підвищують тарифи на комуналку для паспортизації тих, кому потрібні субсидії – ЦНС

Київ • УНН

 • 116764 перегляди

Росіяни підвищують тарифи на комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях, щоб змусити місцевих жителів отримувати російські паспорти для отримання субсидій.

На ТОТ росіяни підвищують тарифи на комуналку для паспортизації тих, кому потрібні субсидії – ЦНС

Аби наростити темпи паспортизації на ТОТ, ворог підвищує комунальні тарифи на ТОТ, нагадуючи, що субсидії може отримати лише власник паспорта РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

"Знищивши економіку тимчасово захоплених територій, росіяни продовжують робити місцевих жителів усе залежнішими від окупаційної влади. Росіяни анонсували підняття комунальних тарифів на 15%, але тут же нагадали, що субсидію можна отримати лише із паспортом РФ", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, таким чином Кремль використовує комунальні платежі як засіб досягнення цілі з паспортизації регіону.

"Всі захоплені території є дотаційними, і більшість населення не має змоги платити встановлені Москвою тарифи. При цьому для РФ немає економічної доцільності ці тарифи підіймати, але є "політичний інтерес", - зауважили у Центрі нацспротиву.

Загарбники мають намір прирівняти цивільний окупаційний персонал з ветеранами рф - Центр спротиву29.06.24, 19:14 • 52931 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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