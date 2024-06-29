Загарбники мають намір прирівняти цивільний окупаційний персонал з ветеранами рф - Центр спротиву

росія має намір прирівняти цивільний персонал, що були залучені до окупаційних дій на ТОТ Херсонської та Запорізької областей, до своїх збройних сил. Таким чином в рф намагаються заспокоїти сім’ї таких "гастролерів", які померли за час бойових дій, а їх близько трьохсот. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

кремль має намір прирівняти цивільний персонал до своїх збройних сил - лікарів, військових кореспондентів, працівників окупаційних адміністрацій та технічних служб, що були залучені до окупаційних дій на ТОТ Херсонської та Запорізької областей. Для ТОТ Донецької та Луганської областей окупанти погодили таке рішення ще у другому півріччі 2022 року,

Зазначається, що таким чином російське політичне керівництво намагається заспокоїти сім’ї таких "гастролерів", які загинули за час бойових дій, а їх близько трьохсот. Оскільки росіяни залучали до забезпечення потреб військ цивільних лікарів, без попередньої мобілізації, а також блогерів-військкорів, що також не належали до структурних підрозділів зс рф.

На думку російських урядовців це додатково стимулюватиме цивільних бути причетними до забезпечення окупаційних дій кремля. Цей статус "учасника сво" передбачатиме додаткові соціальні гарантії, зокрема податкові пільги, путівки в санаторії, а також позачергове право на придбання земельної ділянки,