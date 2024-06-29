россия намерена приравнять гражданский персонал, которые были привлечены к оккупационным действиям на ВОТ Херсонской и Запорожской областей, к своим вооруженным силам. Таким образом в рф пытаются успокоить семьи таких "гастролеров", которые умерли за время боевых действий, а их около трехсот. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

кремль намерен приравнять гражданский персонал к своим вооруженным силам - врачей, военных корреспондентов, работников оккупационных администраций и технических служб, которые были привлечены к оккупационным действиям на ВОТ Херсонской и Запорожской областей. Для ВОТ Донецкой и Луганской областей оккупанты согласовали такое решение еще во втором полугодии 2022 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом российское политическое руководство пытается успокоить семьи таких "гастролеров", погибших за время боевых действий, а их около трехсот. Поскольку россияне привлекали к обеспечению потребностей войск гражданских врачей, без предварительной мобилизации, а также блогеров-военкоров, которые также не принадлежали к структурным подразделениям вс рф.

По мнению российских чиновников это дополнительно будет стимулировать гражданских быть причастными к обеспечению оккупационных действий кремля. Этот статус "участника сво" будет предусматривать дополнительные социальные гарантии, в частности налоговые льготы, путевки в санатории, а также внеочередное право на приобретение земельного участка, - отмечают в ЦНС.

Напомним

На захваченных территориях местные отказываются переходить на русский язык при общении с российскими гастролерами.