Місцеві на тимчасово окупованих територіях відмовляються розмовляти російською з гастролерами з рф
Київ • УНН
Місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях відмовляються розмовляти російською мовою з російськими гастролерами, що викликає скарги та розгляд окупаційною владою питання про проведення "мовних курсів" для українців.
На загарбаних територіях місцеві відмовляються переходити на російську мову при спілкуванні з російськими гастролерами. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У тимчасово окупованих територіях місцеве населення не переходить на російську мову під час спілкування з гастролерами з рф.
Відтак, окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від російських лікарів-гастролерів про те, що під час примусових оглядів місцеві жителі не використовують російську мову.
У зв'язку з цим у рф розглядає варіант створення мовних курсів для українців з метою підвищення "загального рівня рідної мови". Ця ситуація відображає сюрреалістичний аспект "визволителів" та їх тверджень про "ісконні російські території".
На окупованих територіях України росіяни примусили дітей до участі у "параді" з нагоди 9 травня - Центр нацспротиву10.05.24, 13:51 • 29439 переглядiв