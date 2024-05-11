Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  118967 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  140432 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  148099 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  139674 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148730 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129672 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132635 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121948 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168003 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150754 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  322080 просмотра

Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

Местные жители на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском языке с российскими гастролерами, что вызывает жалобы и рассмотрение оккупационными властями вопроса о проведении "языковых курсов" для украинцев.

Общество •   •  2800 просмотра
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения

Харьков планирует создать операционные и реанимационные под землей на базе существующих медицинских учреждений, а также расширить сеть подземных культурных учреждений для поддержания безопасности и обеспечения непрерывного функционирования культурной и медицинской жизни.

Культура •   •  2547 просмотра
Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения

Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

Война в Украине привела к значительным потерям российской рабочей силы: более полумиллиона российских солдат погибли, а в стратегически важной нефтегазовой отрасли не хватает около 40 000 работников, что ставит под угрозу ее нормальное функционирование.

Экономика •   •  3600 просмотра
Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку палестинской государственности, придавая Палестине статус государства-наблюдателя: 143 страны проголосовали "за", 9 – "против" и 25 – "воздержались", хотя эта резолюция не гарантирует немедленного признания ООН палестинской государства.

политика •   •  4842 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя

Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

Во время встречи в Вильнюсе латвийские и литовские чиновники обсудили вопросы безопасности, поддержку права Украины на нанесение ударов по российским целям, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, а также важность проекта Rail Baltica для регионального сообщения и обороны. Страны Балтии считают, что их общей целью является поддержка Украины в ее усилиях противостоять российской агрессии и достижения победы.

политика •   •  4897 просмотра
Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове, Украина, был слышен взрыв.

Общество •   •  6491 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Венгрия отказывается участвовать в инициативах НАТО в поддержку Украины в войне с рф, называя их "провокацией к войне".

политика •   •  6769 просмотра
Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки

Восемь гражданских лиц получили ранения, 21 жилой дом и автомобиль были повреждены в результате воздушной атаки в белгородской области рф.

Война •   •  7489 просмотра
Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где объявлена воздушная тревога.

Война •   •  8570 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях

рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState

Вражеские силы продвинулись вперед в Красногоровке, к югу от Первомайского, Нетайлово, возле Коломыйчихи. Продолжаются бои во многих населенных пунктах Донецкой области.

Война •   •  9277 просмотра
рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState