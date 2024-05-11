На захваченных территориях местные отказываются переходить на русский язык при общении с российскими гастролерами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированных территориях местное население не переходит на русский язык во время общения с гастролерами из рф.

Следовательно, оккупационные администрации Херсонщины получили жалобы от российских врачей-гастролеров о том, что во время принудительных осмотров местные жители не используют русский язык.

В связи с этим в рф рассматривают вариант создания языковых курсов для украинцев с целью повышения "общего уровня родного языка". Эта ситуация отражает сюрреалистический аспект "освободителей" и их утверждений об "исконно русских территориях".

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