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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 10:51  •  12706 просмотра

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На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая, заставляя их участвовать в парадах победы и писать письма вражеским солдатам под диктовку российских учителей.

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении отмечают, что еще с советских времен в рф активно использовали несовершеннолетних в пропаганде.

В частности, издавали множество книг о ленине и детях, сталин тоже любил, чтобы его окружали дети, по крайней мере на агитках. Поэтому путинская россия упорно и вдохновенно продолжает и  развивает эту традицию. 

9 мая на улицах временно оккупированной Украины можно было наблюдать сюрреалистические картины, когда растерянные дошкольники в гимнастерках и пилотках с гергиевскими лентами были участниками "парада победы" 

- заявили в Центре нацсопротивления.

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Дополнение

Кроме того, ранее россияне заставляли украинских детей писать письма вражеским солдатам. Письма писали под диктовку завезенных из рф учителей по русскому языку.  

Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких коллаборационистах, которые используют в своих пропагандистских целях детей по этой ссылке.

Напомним,

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи для войск рф, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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