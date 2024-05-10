На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении отмечают, что еще с советских времен в рф активно использовали несовершеннолетних в пропаганде.

В частности, издавали множество книг о ленине и детях, сталин тоже любил, чтобы его окружали дети, по крайней мере на агитках. Поэтому путинская россия упорно и вдохновенно продолжает и развивает эту традицию.

9 мая на улицах временно оккупированной Украины можно было наблюдать сюрреалистические картины, когда растерянные дошкольники в гимнастерках и пилотках с гергиевскими лентами были участниками "парада победы" - заявили в Центре нацсопротивления.

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Дополнение

Кроме того, ранее россияне заставляли украинских детей писать письма вражеским солдатам. Письма писали под диктовку завезенных из рф учителей по русскому языку.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких коллаборационистах, которые используют в своих пропагандистских целях детей по этой ссылке.

Напомним,

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи для войск рф, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.