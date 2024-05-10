На окупованих територіях України росіяни примусили дітей до участі у "параді" з нагоди 9 травня - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України російські війська використовували українських дітей для пропагандистських заходів з нагоди 9 травня, змушуючи їх брати участь у парадах перемоги та писати листи ворожим солдатам під диктовку російських вчителів.
На тимчасово окупованих територіях України російські війська використали українських дітей для пропагандистських заходів з нагоди 9 травня. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.
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У Спротиві наголошують, що ще з радянських часів у рф активно використовували неповнолітніх у пропаганді.
Зокрема, видавали безліч книжок про леніна й дітей, сталін теж полюбляв, щоб його оточували діти, принаймні на агітках. Тож путінська росія вперто і натхненно продовжує і розвиває цю традицію.
9 травня на вулицях тимчасово окупованої України можна було спостерігати сюрреалістичні картини, коли розгублені дошкільнята у гімнастерках та пілотках з гергіївськими стрічками були учасниками "параду побєди"
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Окрім того, раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам. Листи писали під диктування завезених з рф вчителів з російської мови.
Центр національного спротиву закликав повідомляти про таких колаборантів, котрі використовують у своїх пропагандистських цілях дітей за цим посиланням.
Нагадаємо
На окупованих територіях України російська влада змушує студентів технікумів виготовляти окопні свічки для військ рф, зараховуючи це як залік і погрожуючи викликом батьків за прогули.