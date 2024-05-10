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На окупованих територіях України росіяни примусили дітей до участі у "параді" з нагоди 9 травня - Центр нацспротиву

На окупованих територіях України росіяни примусили дітей до участі у "параді" з нагоди 9 травня - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 29439 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України російські війська використовували українських дітей для пропагандистських заходів з нагоди 9 травня, змушуючи їх брати участь у парадах перемоги та писати листи ворожим солдатам під диктовку російських вчителів.

На тимчасово окупованих територіях України російські війська використали українських дітей для пропагандистських заходів з нагоди 9 травня. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У Спротиві наголошують, що ще з радянських часів у рф активно використовували неповнолітніх у пропаганді.

Зокрема, видавали безліч книжок про леніна й дітей, сталін теж полюбляв, щоб його оточували діти, принаймні на агітках. Тож путінська росія вперто і натхненно продовжує і  розвиває цю традицію. 

9 травня на вулицях тимчасово окупованої України можна було спостерігати сюрреалістичні картини, коли розгублені дошкільнята у гімнастерках та пілотках з гергіївськими стрічками були учасниками "параду побєди" 

- заявили у Центрі нацспротиву.

Війна в Україні: ООН заявило про різке зростання кількості вбитих дітей у 2024 році26.04.24, 12:37 • 15631 перегляд

Доповнення

Окрім того, раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам. Листи писали під диктування завезених з рф вчителів з російської мови.   

Центр національного спротиву закликав повідомляти про таких колаборантів, котрі використовують у своїх пропагандистських цілях дітей за цим посиланням.

Нагадаємо

На окупованих територіях України російська влада змушує студентів технікумів виготовляти окопні свічки для військ рф, зараховуючи це як залік і погрожуючи викликом батьків за прогули.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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