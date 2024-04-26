Война в Украине: ООН заявило о резком росте количества убитых детей в 2024 году

Подтвержденное количество детей, погибших в результате атак по всей Украине, в этом году увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом, всего со времени "эскалации войны" в 2022 году в результате атак погибло не менее 600 детей, сообщили сегодня в ЮНИСЕФ, пишет УНН.

Детали

"По проверенным ООН данным, в результате атак с 1 января по 31 марта 2024 года погибло 25 детей - самому младшему было всего два месяца. По сообщениям, девять детей были убиты в результате атак в течение первых трех недель апреля", - говорится в сообщении.

По официальным данным ООН, "с момента эскалации войны в 2022 году в результате атак погибло не менее 600 детей". Более 1350 детей получили ранения. Настоящее количество убитых и раненых детей, вероятно, значительно выше, отметили в ЮНИСЕФ.

Инфраструктура, от которой зависят дети, также, как сообщается, продолжает подвергаться атакам. "За первые три месяца года были повреждены или разрушены тысячи домов, 36 медицинских учреждений и 140 образовательных учреждений. Атаки на электроснабжение и источники воды еще больше нарушили работу важнейших служб, подвергая жизнь и благополучие детей еще большему риску", - отмечается в отчете.

"Два года войны, которым предшествовали два года COVID-19, привели к тому, что доступ детей к школьному образованию был прерван более чем на четыре года - годы, эквивалентные начальному образованию. Почти половина детей, посещающих школу в Украине, не посещают очного обучения, причем почти один миллион детей по всей стране вообще не имеют доступа к очному обучению из-за отсутствия безопасности", - заявил в ЮНИСЕФ.

Указано, что сейчас ЮНИСЕФ требует "дополнительно 250 миллионов долларов для обеспечения критической поддержки детей и семей на территории Украины, в том числе в прифронтовых зонах, для гуманитарных программ и программ восстановления в 2024 году".

В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН