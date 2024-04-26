Война в Украине: ООН заявило о резком росте количества убитых детей в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  19013 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  32195 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  36264 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62725 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152117 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167250 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171885 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

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19 апреля 2024, 15:15  •  591751 просмотра

Война в Украине: ООН заявило о резком росте количества убитых детей в 2024 году

По меньшей мере 600 детей погибли в результате атак по всей Украине с момента эскалации войны в 2022 году, причем подтвержденное количество выросло почти на 40% по сравнению с прошлым годом, по данным ЮНИСЕФ.

Общество •   •  9950 просмотра
Война в Украине: ООН заявило о резком росте количества убитых детей в 2024 году

Депортации не будет: в МВД Польши заявили, что украинским беженцам продлят защиту даже без паспорта

Польша готова продолжить защиту украинских беженцев после 30 июня, в том числе тех, кто не имеет действительных документов, и не будет передавать их частные данные никому, в том числе Украине.

политика •   •  10283 просмотра
Депортации не будет: в МВД Польши заявили, что украинским беженцам продлят защиту даже без паспорта

Британская разведка: продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось

российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области, они создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино.

Война •   •  12284 просмотра
Британская разведка: продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось

Руководил ограблением Чернобыльской АЭС: заму гендиректора "росатома" объявили подозрение

Заместителя генерального директора "росатома" николая мулюкина подозревают в руководстве разграблением Чернобыльской атомной электростанции во время российской оккупации в 2022 году.

Война •   •  11986 просмотра
Руководил ограблением Чернобыльской АЭС: заму гендиректора "росатома" объявили подозрение

В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

В оккупированном Мариуполе захватчики заселяют в отстроенные дома гастарбайтеров из россии и Центральной Азии, оставляя прежних хозяев ни с чем.

Общество •   •  15029 просмотра
В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

Замедление роста и стабильная инфляция: последний обзор экономики США потряс рынки

Последние экономические данные США показали замедление роста на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале, что ниже ожиданий, а также устойчивую инфляцию выше целевого показателя ФРС, что затрудняет перспективы снижения процентных ставок.

Экономика •   •  14302 просмотра
Замедление роста и стабильная инфляция: последний обзор экономики США потряс рынки

В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе

Украина работает над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой, а также над развитием накопительной системы пенсионных взносов.

Экономика •   •  15204 просмотра
В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa &amp; Maria".

Культура •   •  35334 просмотра
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка

Россияне обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, вызвав жертвы и повреждения зданий, в том числе детского сада, больше всего пострадала Белозерка.

Война •   •  12595 просмотра
За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка

Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод

В разных регионах Украины тысячи абонентов остаются без электро- и газоснабжения из-за повреждений в результате обстрелов, сетевых ограничений и аварий, самая сложная ситуация в Харьковской области, где около 202 000 абонентов остаются без электроэнергии.

Общество •   •  12245 просмотра
Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод