В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в марте 2024 года погибли или были ранены в результате войны по меньшей мере 604 гражданских - это на 20 процентов больше по сравнению с февралем 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет миссии.

Мартовский рост количества жертв среди гражданского населения был вызван главным образом атаками российских вооруженных сил с использованием ракет и боеприпасов по всей территории Украины и усилением воздушных бомбардировок вблизи линии фронта - говорится в отчете мониторинговой миссии ООН.

По данным ООН, в марте в результате войны были убиты или ранены по меньшей мере 57 детей, что вдвое больше, чем в феврале. Дети пострадали, в частности, из-за участившихся случаев применения рф управляемых и неуправляемых авиабомб.

По данным ООН, от мин и взрывоопасных предметов погибли и получили ранения по меньшей мере 28 гражданских, в том числе 7 сельскохозяйственных рабочих. Как определяется, начало весеннего сельскохозяйственного сезона повысило риск для фермеров, которые начали обрабатывать землю.

В марте 2024 года в результате крупномасштабных скоординированных атак на важнейшие объекты инфраструктуры было уничтожено или повреждено не менее 20 энергетических объектов по всей стране, что временно нарушило доступ к электричеству для миллионов людей в крупных городах и сельских районах. В некоторых районах также было нарушено водоснабжение", - отметили в ООН.

В общем, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Мониторинговая миссия зафиксировала 10810 убитых и 20556 раненых гражданских.

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