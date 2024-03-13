Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин

Модель трибунала, чтобы привлечь Путина к ответственности за войну против Украины согласуют уже в этом году. Такую надежду выразил Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Что касается создания специального трибунала, мы не можем ждать завершения войны. Наша задача - согласовать модель этого специального трибунала уже сейчас. Очень важно, чтобы этот трибунал имел возможность привлекать к ответственности высшее руководство страны-агрессора. Моя максимальная задача - сделать все для того, чтобы правосудие было быстрым, справедливым. Поэтому я надеюсь, что в течение этого года будет согласована именно юридическая модель трибунала, некоторое время понадобится, чтобы его создать. - сказал Костин.

Детали

Костин также подчеркнул, что Международный центр по преследованию за преступление агрессии, который был создан при содействии Европейской комиссии, уже работает в Гааге и готовит дело для будущего трибунала.

По словам генерального прокурора Украины материалы для будущего специального трибунала в Гааге готовят 16 прокуроров из шести стран, которые в Евроюсте. В команде есть и представители от США.

Костин отметил, что чрезвычайно важно расследовать преступления рф уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, и освобождения оккупированных россиянами украинских территорий. В этом украинцев поддерживают международные партнеры.

Мы знаем, как россия пытается уничтожить доказательства своих военных преступлений, в том числе, в Мариуполе. Поэтому очень важно, чтобы мы уже сейчас, во время войны привлекали к ответственности. Это совершенно новая практика для мира, и это признают все наши партнеры, именно они помогают нам это делать. - сказал Костин.

Он подчеркнул, что украинские правоохранители не только документируют и расследуют, но и привлекают к ответственности. В украинской судебной системе подозрения объявлены уже более чем 530 потенциальным подозреваемым, которые совершили военные преступления против украинских граждан. Кроме того, в украинских судах было объявлено уже 82 приговора, преимущественно заочно.

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Напомним

Международный уголовный суд в прошлом году выдал ордер на арест президента россии владимира путина.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что есть достаточные основания полагать, что владимир путин и уполномоченная по правам ребенка страны мария львова-белова несут ответственность за насильственную депортацию сотен украинских детей.