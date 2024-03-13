Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин
Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф
Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код
Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект
В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной
Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы
Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине
Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине
Популярные
Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти
По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Публикации
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин
По словам Генерального прокурора Украины Андрея Костина, ожидается, что правовая модель специального трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России за преступление агрессии против Украины будет согласована в этом году.
Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф
Удары беспилотников за последние два дня повредили объекты, на которые приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии, причем пострадали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.
Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код
Украинское приложение "Дія" отныне имеет открытый исходный код, что позволит другим странам импортировать и запускать собственные государственные сервисы на основе технологий "Дії".
Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект
В украинский парламент подан законопроект, который предлагает условно-досрочное освобождение от тюремного заключения для тех, кто согласится на военную службу по контракту во время нынешнего конфликта.
В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями
С 1 сентября 2025 года украинское правительство прекратит финансирование заработной платы учителей в школах, где учится менее 45 учеников, а с 1 сентября 2026 года - в школах, где учится менее 60 учеников, кроме начальной школы, с целью повышения качества образования и оптимизации количества учебных заведений в сельской местности.
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной
Семь автомобилей столкнулись на бульваре Леси Украинки в Киеве, затруднив движение в направлении улицы Бассейной.
Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы
Переговоры между польским и украинским правительствами займут несколько недель, чтобы решить вопрос блокирования польскими фермерами границы с Украиной из-за защиты определенных сельскохозяйственных секторов.
Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине
Андрей Ермак встретился с послом Китая Фань Сяньчжуном, чтобы обсудить сотрудничество над формулой мира для Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу
Украинские сноубордистки Аннамари Данча и Надежда Гапатина завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Давосе, Швейцария.
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине
Послы ЕС согласились увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи Украине для ее обороны.