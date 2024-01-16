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Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 13:43  •  8932 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начали пересмотр украинского законодательства в рамках переговоров относительно будущего вступления Украины в ЕС. Они также обсудили разблокирование 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС для Украины.

Глава государства Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать  скрининг украинского законодательства для практического начала переговоров о вступлении в ЕС, сообщает УНН.

Встретился с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить все ключевые приоритеты повестки дня Украина - ЕС. В контексте приближения Украины к практическому началу переговоров о вступлении в Евросоюз договорились сделать еще один шаг вперед и начать скрининг украинского законодательства

- написал Зеленский в соцсетях.

Лидеры также сосредоточились на необходимости разблокирования решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС на саммите EUCO1 февраля.

"Украина надеется на достижение консенсуса по этому вопросу", - указал Президент.

Дополнение

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз предоставил Украине почти 85 миллиардов евро финансовой, гуманитарной, включая 27 млрд евро военной поддержки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Zelenskyy meets with European Commission President von der Leyen
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