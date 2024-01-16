Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

В 2021 году каждая 5-я единица потребляемой в ЕС энергии была из рф, теперь каждая 20-я - фон дер Ляен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в 2021 году каждая пятая единица энергии в ЕС импортировалась из россии, а в прошлом году - лишь каждая двадцатая.