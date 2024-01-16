Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовились розпочали перегляд українського законодавства в рамках переговорів щодо майбутнього вступу України до ЄС. Вони також обговорили розблокування 50 мільярдів євро довгострокової допомоги ЄС для України.
Голова держави Володимир Зеленький та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовились розпочати скринінг українського законодавства для практичного початку переговорів про вступ до ЄС, повідомляє УНН.
Зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити всі ключові пріоритети порядку денного Україна – ЄС. У контексті наближення України до практичного початку переговорів про вступ до Євросоюзу домовилися зробити ще один крок вперед і розпочати скринінг українського законодавства
Лідери також зосередилися на необхідності розблокування рішення про надання Україні 50 мільярдів євро довгострокової допомоги ЄС на саміті EUCO 1 лютого.
"Україна сподівається на досягнення консенсусу з цього питання", - вказав Президент.
Доповнення
Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надав Україні майже 85 мільярдів євро фінансової, гуманітарної, включаючи 27 млрд євро військової підтримки.