На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

Чтобы нарастить темпы паспортизации на ВОТ, враг повышает коммунальные тарифы на ВОТ, напоминая, что субсидии может получить только владелец паспорта РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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"Уничтожив экономику временно захваченных территорий, россияне продолжают делать местных жителей все более зависимыми от оккупационных властей. Россияне анонсировали поднятие коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили, что субсидию можно получить только с паспортом РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом Кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона.

"Все захваченные территории являются дотационными, и большинство населения не имеет возможности платить установленные Москвой тарифы. При этом для РФ нет экономической целесообразности эти тарифы поднимать, но есть "политический интерес", - отметили в Центре нацсопротивления.

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления