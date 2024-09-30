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Жизнь в оккупации: в Минюсте объяснили, будут ли судить украинцев за получение российского паспорта на ВОТ

Жизнь в оккупации: в Минюсте объяснили, будут ли судить украинцев за получение российского паспорта на ВОТ

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 12:31  •  2904 просмотра

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Министерство юстиции Украины заявило, что украинцев не будут судить за получение российского паспорта под принуждением на оккупированных территориях. Такие документы не имеют юридической силы и не признаются в Украине и мире.

На оккупированных территориях Украины россия дерзко нарушает все нормы международного права, в частности проводит принудительную паспортизацию населения. Украинцев, которые под давлением согласились получить документ от оккупантов - не станут судить. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что россияне часто лишают жителей оккупированных территорий  возможности выбора. Их заставляют действовать под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений.

Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, что является одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан. Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке

- говорится в разъяснении от Минюста. 

Среди мер, которые россияне принимают на оккупированных территориях Украины также - насильственная русификация граждан, имеющих украинский паспорт.

русификация на ВОТ Украины набирает критические обороты - Центр нацсопротивления11 сентября 2024, 06:48 • 26962 просмотра

В министерстве подчеркнули, что часто при сверхсложных условиях проживания в оккупации, местные жители вынуждены принять российское гражданство.

В то же время информируем, что такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий. Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны

- подытожили в Минюсте. 

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что в попытках нарастить темпы паспортизации на ВОТ, враг повышает коммунальные тарифы на ВОТ, напоминая, что субсидии может получить только владелец паспорта рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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