Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Средняя мировая цена бензина А95 - $1,27/л. Самый дешевый в Иране ($0,029/л), самый дорогой в Гонконге ($3,314/л). Украина на 113 месте с ценой $1,43/л.

Средняя стоимость бензина (А95) составляет 1,27 доллара США за литр. Однако в разрезе стран между стоимостью этого типа топлива существует большая разница. УНН решил разобраться, где в мире самое дешевое топливо этого класса, а где самое дорогое. И какое место в этом рейтинге занимает Украина.

«Как правило, в богатых странах цены выше, а в бедных странах и в странах, которые производят и экспортируют нефть - цены значительно ниже. В то же время заметным исключением являются США, которые являются экономически развитой страной, но имеют низкую стоимость бензина. Разница в стоимости между странами обусловлены различными налогами и субсидиями на топливо. Все страны имеют доступ к нефти одинаковой стоимости на международных рынках, но вводят различные налоги. Поэтому розничная стоимость топлива разница», - объясняют аналитики GlobalPetrolPrices.

Так где же бензин самый дешевый?

Топ-3 стран с самыми низкими ценами на бензин А95 это: Иран, Ливия, Венесуэла.

Так в Иране последние дни стоимость этого вида топлива не превышала 0,029 доллара за литр - примерно 1,179 грн. В Ливии стоимость составляет 0.031 долл/литр (1,285 грн), в Венесуэле - 0,035 долл/литр (1,442 грн).

Далее следует Египет, где стоимость уже несколько выше, и составляет 0,309 долл/литр.

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В целом же примерно в 46 странах мира стоимость литра бензина А95 составляет менее одного доллара.

Украина же, согласно аналитике GlobalPetrolPrices, сейчас разместилась на 113 строчке - средняя стоимость бензина марки А95 составляет 1,43 долл/литр.

Больше всего же за этот вид топлива приходится платить жителям Гонконга - 3,314 долларов за литр.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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