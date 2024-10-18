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Де в світі найдешевший та найдорожчій бензин: інфографіка

Київ • УНН

 • 172445 перегляди

Середня світова ціна бензину А95 - $1,27/л. Найдешевший в Ірані ($0,029/л), найдорожчий у Гонконзі ($3,314/л). Україна на 113 місці з ціною $1,43/л.

Де в світі найдешевший та найдорожчій бензин: інфографіка

Середня вартість бензину (А95) становить 1,27 долара США за літр. Однак у розрізі країн між вартістю цього типу пального існує велика різниця. УНН вирішив розібратися, де в світі найдешевше пальне цього класу, а де найдорожче. І яке місце в цьому рейтингу посідає Україна.

"Як правило, в багатших країнах ціни вищі, а в бідніших країнах та в країнах, які виробляють та експортують нафту – ціни значно нижчі. Водночас помітним виключенням є США, які є економічно розвиненою країною, але мають низьку вартість бензину. Різниця у вартості між країнами обумовлені різними податками та субсидіями на пальне. Всі країни мають доступ до нафти однакової вартості на міжнародних ринках, але запроваджують різні податки. Тому роздрібна вартість пального різниця", - пояснюють аналітики GlobalPetrolPrices.

Отже де ж бензин найдешевший?

Топ-3 країн з найнижчими цінами на бензин А95 це: Іран, Лівія, Венесуела.

Так в Ірані останні дні вартість цього виду пального не перевищувала 0,029 долара за літр – приблизно 1,179 грн. У Лівії вартість становить 0.031 дол/літр (1,285 грн), у Венесуелі – 0,035 дол./літр (1,442 грн).

Далі йде Єгипет, де вартість вже дещо вища, і становить 0,309 дол/літр.

Загалом же приблизно у 46 країнах світу вартість літру бензину А95 становить менше одного долара.

Україна ж, відповідно до аналітики GlobalPetrolPrices, зараз розмістилася на 113 сходинці – середня вартість бензину марки А95 становить 1,43 дол/літр.

Найбільше ж за цей вид пального доводиться платити мешканцям Гонконгу – 3,314 доларів за літр.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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