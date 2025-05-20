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Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку
Ексклюзив
14:05 • 562 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

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Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Андрій Новак заявив, що суто фінансових ризиків для гривні немає. Курс влітку буде стабільним, можливе зміцнення. На курс долара вплине митна політика Трампа.

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Попри обіцянки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зупинити агресивну війну росії проти України, бойові дії не лише продовжуються, але і спалахнули з новою силою. Окрім того, є ризик поновлення активної фази митної війни, яку розпочав Трамп проти Китаю, Європейського Союзу та інших країн. Як всі ці події вплинуть на курс української національної валюти влітку і чого варто очікувати від долара США, кореспонденту УНН пояснив економіст Андрій Новак.

Чи є загроза падіння гривні

"Станом на сьогодні ситуація з курсом гривні є такою, що немає якихось суто фінансових та економічних ризиків для національної валюти. Єдиний фактор, який може якось девальвувати гривню – це розвиток дуже поганої ситуації на фронті для української армії та України. Тільки такий перебіг подій може якось сколихнути курс гривні", - пояснив Новак.

Економіст додав, що курс гривні улітку може не лише бути достатньо стабільним, але можна сподіватися на незначне зміцнення нацвалюти.

"З фінансової точки зору є всі умови, щоб курс гривні був достатньо стабільний. Влітку навіть може відбутися незначне зміцнення гривні", - розповів Новак.

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Він також пояснив, що України має всі ресурси для того, щоб підтримувати стабільний курс гривні навіть у час війни. Цьому сприяє економічна підтримка з боку партнерів.

"Україна, не дивлячись на війну, має фінансові можливості для того, щоб підтримувати стабільний курс, тому що нам допомагають наші партнери. Не лише у військовому плані, але й у фінансово-економічному", - пояснив експерт. 

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У зв’язку з цією допомогою Україна має рекордні міжнародні резерви, що дозволяє підтримувати курс гривні.

"Тому, не дивлячись на війну, у НБУ рекордні золотовалютні резерви, яких в нас не було. Ніколи, навіть у найкращі роки. Це дає можливість НБУ підтримувати відносно стабільний курс гривні як для умов війни на нашій території", - підсумував Новак.

Як коливатиметься курс долара

За словами Новака, якщо президент США Дональд Трамп і його команда вирішать продовжити митне перемир’я, то долар може зміцнитися.

"Якщо адміністрація Трампа все-таки продовжить це так зване торговельне перемир’я на 90 днів чи взагалі відмовиться від ідеї запровадження цих високих мит для ключових партнерів, яким є і Китай і Європа, то можна очікувати зміцнення долара по відношенню до інших національних валют", - пояснив економіст.

"Якщо ж Трамп і його адміністрація не відмовиться від своєї митної політики, то варто очікувати подальшої девальвації долара", - зазначив економіст.

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Заміна долара на євро - які перспективи

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що Україна розглядає можливість заміни американського долара на євро як базової валюти для гривні.

Він висловив переконання, що потенційний вступ до Європейського Союзу, "посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі" змушують НБУ переглянути, чи має євро бути базовою валютою для української гривні замість долара. "Ця робота складна і потребує якісної, різнобічної підготовки", - зазначав Пишний.

Андрій Новак висловив доволі скептичну позицію щодо такої можливості. Він зазначив, що таке рішення не можна ухвалити одноосібно.

"Різноманітні підприємства та бізнеси ведуть свої справи з партнерами у тій валюті, яку вони між собою узгодили. Це може були як євро, так і долар. НБУ ніяк не може впливати на такі рішення. Наприклад, на ринку автомобілів стабільно перевагу віддають доларам", - пояснив Новак.

У НБУ також уточнювали, що операції з доларами США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку України. Утім, частка операцій, деномінованих у євро, у більшості сегментів зростає, хоча "поки що помірно".

Таке пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв’язкам з Європою та нормалізації економіки допомогли б економічному зростанню трохи підвищитися протягом наступних двох років до 3,7-3,9%. При цьому Пишний додавав, що багато в чому економічна траєкторія залежить від розвитку бойових дій.

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Ситуація на валютному ринку зараз

Валютний ринок в Україні залишається достатньо стабільним для усіх ключових валют, які задіяні в нашій державі. Станом на зараз офіційний курс долара становить 41,57 грн/дол. Окрім того, НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,85 грн/євро. Офіційний курс злотого становить 10,97 грн/злотий.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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