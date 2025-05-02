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Невизначеність щодо мит підштовхнула ціни на продукти у світі до дворічного максимуму

Київ • УНН

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Світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з березня 2023 року через невизначеність щодо мит. Зростання цін на зерно, м'ясо та молочні продукти також вплинуло на індекс.

Невизначеність щодо мит підштовхнула ціни на продукти у світі до дворічного максимуму

Світові ціни на продовольство зросли до дворічного максимуму у квітні, що є ознакою того, що невизначеність щодо мит починає тиснути на торгівлю, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Індекс ООН, який відстежує вартість сировини для продовольства, зріс до 128,3, що на 1% більше у порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши рівня, що востаннє спостерігався у березні 2023 року.

Хоча потрібен час, щоб вплив дійшов до супермаркетів, і показник залишається значно нижчим за пік 2022 року, цей крок натякає на можливість підвищення цін на продукти харчування після періоду, коли продовольча інфляція ослабла, пише видання.

"Коливання валют вплинули на рух цін на світових ринках, у той час як коригування політики щодо мит підвищили ринкову невизначеність", за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Тим часом стрибки цін на зерно, м'ясо та молочні продукти, як вказано, також підштовхнули індекс вгору.

Доповнення

Волатильність цін на сільськогосподарські товари, викликана такими кроками, як мита президента США Дональда Трампа і подальші заходи у відповідь з боку торгових партнерів, як зазначає видання, була відзначена раніше цього року. Попри 90-денне призупинення деяких мит, світові ринки останніми тижнями були схвильовані змінами в політиці.

Мито США не матиме відчутного прямого впливу на курс та ціни на продукти в Україні - Мінекономіки03.04.25, 18:03 • 11123 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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