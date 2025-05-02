Неопределенность относительно пошлин подтолкнула цены на продукты до двухлетнего максимума

Мировые цены на продовольствие выросли до двухлетнего максимума в апреле, что является признаком того, что неопределенность относительно пошлин начинает давить на торговлю, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индекс ООН, который отслеживает стоимость сырья для продовольствия, вырос до 128,3, что на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался в марте 2023 года.

Хотя нужно время, чтобы влияние дошло до супермаркетов, и показатель остается значительно ниже пика 2022 года, этот шаг намекает на возможность повышения цен на продукты питания после периода, когда продовольственная инфляция ослабла, пишет издание.

"Колебания валют повлияли на движение цен на мировых рынках, в то время как корректировки политики по пошлинам повысили рыночную неопределенность", по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Между тем скачки цен на зерно, мясо и молочные продукты, как указано, также подтолкнули индекс вверх.

Дополнение

Волатильность цен на сельскохозяйственные товары, вызванная такими шагами, как пошлины президента США Дональда Трампа и последующие ответные меры со стороны торговых партнеров, как отмечает издание, была отмечена ранее в этом году. Несмотря на 90-дневную приостановку некоторых пошлин, мировые рынки в последние недели были взволнованы изменениями в политике.

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